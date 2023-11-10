擴闊稅基憂太遲 促嚴控經常開支

財政陷困 倡大型基建用私人市場資金 本港公共財政狀況令人擔憂，而當局表示，在不影響民生開支的前提下，未來兩個財政年度，會扣減各政策局及部門經常開支資源的1%。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，本港難以推進擴闊稅基，反而可以思考如何嚴控經常性支出。另有學者則預計開支大約會減少約76億元，建議當局審視實際需要，節省資源。

謝偉銓昨日在電台節目表示，政府在擴闊稅基方面難以推進，應考慮嚴控經常性支出。他稱，過去政府過分依賴賣地收益等非經常收入來應付開支並不健康，建議研究在大型基建上，運用私人市場力量提供資金。謝又指，不少長者的消費力高，建議本港發展銀髮經濟，可減少他們依賴公共財政。另外，他表示，看不到政府運用創新科技能帶來人力資源成本方面的效益，扶貧政策亦有資源重疊，應該考慮重整。

學者：政府理財要審慎 浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才則表示，根據財政預算案本年度政府開支約7,600億元，1%即約76億元，認為適度削減開支可騰出資源開展新服務，是各地政府以至商界常見的做法，部門可以延遲一些非迫切的項目，如有職位空缺亦可推遲填補，或以更環保節能的方式，減少一些開支，相信應付1%開支減幅會相對容易。

不過，麥指出，任何開徵新稅項的建議，市場都會有不同意見，香港是外向、細小的經濟體，如果稅項針對企業，或會令這些企業流失，開徵新稅要考慮整體經濟狀況，不希望「因加得減」，認為政府理財要審慎。至於本年度經濟增長，麥預料約為3%至3.5%，當中主要受出口疲弱影響，而政府收益亦受賣地收入不似預期、股票印花稅減少等影響，相信未來一段時間政府收入會有一定程度下降。

謝偉銓