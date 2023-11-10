醫健：職場健康：回收業防火安全莫忽視

又到了秋風起的季節，風高物燥易生火警。火災是回收再造業其中一個主要安全隱患，回收物料例如紙張、塑膠等的可燃性高，電子廢物、車胎等燃燒時會釋出有毒氣體，若回收場沒有做好火警預防和控制措施，火警發生時，火勢可快速蔓延，瞬間釀成火災，造成財物損失，甚至人命傷亡。

回收再造業的僱主要切記，除了定期檢查和保養消防裝置及設備以確保其運作正常，如火警警報系統、自動灑水系統、消防喉轆及滅火筒外，制訂有效的防火管理計劃，包括火警應變措施亦很重要。

定期巡查消防設備 火種處理方面，回收場內必須禁止吸煙，避免煙蒂餘燼而引起火警，亦要注意會否出現電力負荷過重、各種電器或機械如打包機和破碎機等出現過熱，或電線損壞等情況發生，而產生火花並燃點起鄰近物料造成火警；易燃液體例如電油、火水及天拿水等，應存放在易燃物品儲存櫃，並切勿過量儲存。另一方面，當進行熱工序如燒焊、磨碟切割前，必須將所有易燃或可燃物料搬離工作範圍至安全地方，並在旁邊放置滅火筒備用及以屏障隔開工序產生的火花。所有工序完成後應檢查並確保沒有火種留下。

推行5S良好工作場所整理亦有助回收場預防火警，例如定期巡查回收場範圍，確保回收物料擺放妥當穩固、消防喉轆或滅火筒等沒有被阻塞，通道及出口暢通無阻等。此外，僱主應制訂緊急應變計劃，為員工提供防火安全資訊及訓練，在當眼處張貼有關資料作提醒，並定期進行火警演習，藉此提高員工警覺，避免火警發生。

職業安全健康局

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