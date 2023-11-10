應對冬季流感 迄已接種近89萬劑疫苗

【本報訊】冬季流感高峰期將至，衞生署表示，截至上月31日，各項流感疫苗接種計劃下共為市民接種約88.8萬劑疫苗，較去年同期增加約兩成，其中未成年人士共接種了約19萬劑疫苗，較去年同期增加近四成，整體疫苗覆蓋率達兩成。如按年齡分類，兩歲至5歲兒童的疫苗覆蓋率最高，有31%；其次是6歲至11歲兒童，有27%；至於半歲至一歲兒童，以及12歲至17歲青年，覆蓋率分別大約一成。

當局籲幼童盡快打針 觀塘保良局李筱參幼稚園暨幼兒園昨進行季節性流感疫苗接種的安排，衞生署署長林文健與衞生防護中心總監徐樂堅昨到訪該校，並呼籲家長盡早為子女安排接種季節性流感疫苗，以應對流感季節。今年是該校第5年參與外展接種活動，有約50名學童接種流感疫苗，佔全校學生人數約七成半。

衞生署預先安排採購和運送疫苗，而公私營合作外展隊則負責到該校為學童接種。徐樂堅補充，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及併發症的方法，可大大減少留醫和死亡個案。對學童而言亦可減低因病缺席率，對個人健康與學習帶來莫大裨益。季節性流感或會在今年年底至明年初出現高峰，由於人體在接種疫苗後需約兩周產生抗體。