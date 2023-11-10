暖心行動 相近公院收費 助盡早通波仔

診症手術同月內完成 把握黃金治療期救命 公立醫院輪候時間長，早前「通波仔」手術更因新冠疫情而延期，不少病人非常困擾。有組織由2020年起成立「暖心行動」，協助有需要病人盡快進行通波仔手術，避免錯過治療黃金期，至今已幫助逾千名病人。「暖心行動」費用與公院相近，更有一條龍跟進服務，大大縮短病人等待手術的時間；有患者原先在公院求診，需等近半年方可約見醫生，但在暖心行動的幫助下，上月預約看症後已即於同月完成手術。

冠心病併發症不可輕視，患者嚴重時可致猝死，需進行俗稱通波仔手術，即冠狀動脈介入治療術，用以打通被血栓阻塞的血管。

公院輪候時間 平均半年 及早進行手術能減低死亡風險，不過，本港公立醫院輪候時間過長，香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢表示，新冠疫情令部分非緊急手術延遲，現時輪候通波仔手術平均需時大約半年，病人愈早進行手術愈好。

現時公私營醫療失衡，收費差距過大，「暖心行動」幫助苦候手術病人盡快接受治療，避免錯過治療黃金期。剛完成手術的劉先生表示，本身有三高問題，一向控制得不錯，惟今年年中身體檢查時發現有異樣，7月獲轉介至公院排期，但被安排至明年初才可看症。

及後他因仍感到不適，10月初再檢查時發現情況嚴重，經他人推薦下參加「暖心行動」，最後於同月看症並完成手術。劉先生非常感恩，因父親曾有心臟問題而突然離世，對心臟不適極度擔心，手術完成「唔止救咗我，仲救咗我家人。」

一條龍服務 套餐價8.8萬 香港亞洲心臟中心心血管科主任、心臟科專科醫生曾子欣指出，「暖心行動」的「套餐價」為8.8萬元，便可於私營醫院做通波仔手術，包括一個手術用支架，按病人需求若要更多手術支架，收費亦會盡量減少，對比公立醫院進行通波仔手術需7.4萬元按金差不多。

「暖心行動」亦有提供優惠價助市民做心臟電腦掃描，此價格僅為公立醫院的七折。「暖心行動」又有一條龍跟進服務，包括問診諮詢、專車接送入院、進行手術到術後覆診等，只需持有本港身份證，毋須醫院轉介信亦可進行手術，也不需資產審查。記者梁皓芊