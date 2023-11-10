啟德嘉年華觀眾灼傷眼 主辦方徹查

【本報訊】早前有市民報稱參加一個嘉年華活動後眼睛不適，疑與活動中強光刺眼有關，有人更患上角膜炎。主辦單位及後回應事件指留意到有人參加活動後眼睛不適，已主動接觸他們，估計有類似症狀的人只佔出席人數少於1%，呼籲出席活動後眼睛有不適的人盡快求醫。有報道指，涉事公司正向承辦商和供應商調查事件的起因，了解是否涉及場內一個裝置區域內的螢光漆及紫外光燈。

疑強光引致 籲不適者求醫 有關公司事後向傳媒表示，對有參加者活動後感眼部疼痛、有視力及皮膚敏感問題的情況感擔憂，強調該公司首要考慮是健康及安全，早前已與不少有關參加者視訊會面，鼓勵有徵狀的參加者求醫，並聯繫他們了解經過和所出現的徵狀，以助調查事件。

該活動上周六（4日）在啟德郵輪碼頭舉行後，有多名參加人士在社交網站發文表示感到雙眼刺痛，有嚴重灼傷的感覺，診斷後證實患上光害性角膜炎。醫學界人士指，患者若在黑暗環境中長時間接觸強光，有機會導致角膜被灼傷，眼睛會十分不適，出現流眼水、刺痛、視力模糊等症狀，建議觀眾應避免直視強光，活動主辦方亦應避免將射燈投射向觀眾席。