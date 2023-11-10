床蝨肆虐英法韓 酒店業未愁襲港

指本地一直有相關個案 應對有方 繼英國和法國後，南韓亦爆床蝨問題，若蔓延香港必衝擊旅遊業。本港酒店業代表稱，業界有應對床蝨經驗，暫時情況不嚴重。有旅行社表示，已要求接待本港旅行團的南韓酒店加強清潔消毒，旅遊巴亦會用熱力或蒸氣消毒。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨日出席電台節目指，本地酒店業界一直有床蝨個案，在應對上有一定經驗，且本港酒店衞生及管理水平高，暫時情況不嚴重，會持續觀察和加強清潔。若發現有個別個案，他相信可以很快杜絕。

徐英偉表示，業界日前與有關部門交流，向當局分享各地個案數字，除了近期較多提及的英國、法國及南韓，其他歐洲國家，以及新加坡、馬來西亞及印尼等東南亞國家亦有較多個案，市民到有關地方公幹或旅行時應提高警覺。他又指，旅客在航班、渡輪和郵輪上有機會將床蝨帶來本港，希望當局聯同高鐵、郵輪及航空公司等公共運輸營運商合作，從源頭堵截。他又指當局亦要保持與海外衞生部門聯繫，確保訊息透明，一旦發現爆發，應及早通知，且加強教育。

旅行社促韓酒店加強消毒 東瀛遊執行董事禤國全則表示，南韓床蝨問題已消失多年，突然在個多月前再出現，懷疑床蝨由歐洲旅客帶入，南韓政府已採取措施防止問題蔓延。

他稱，近日本港傳媒廣泛報道南韓床蝨問題，當地本土報道卻不多，認為問題並無本港報道般嚴重，已與當地旅遊巴公司和酒店溝通，要求他們以蒸氣消毒座位及床鋪，及以熱水清潔地面。他提醒港人外遊後不要把行李箱直接帶入屋，可先在屋外清潔。

當局日前稱，資料顯示床蝨不會傳播疾病，人類被叮咬後或會出現皮膚敏感及痕癢，當局已採取行動，盡量減低床蝨由海外傳入本港社區，又指會加強宣傳教育和與業界溝通。當局指，床蝨通常在床墊、地氈和護壁板下、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙棲息，市民應保持家居整潔，定期清潔處所和吸塵、以熱水徹底清洗被褥和衣服、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面之隙縫。

當局又指，市民在外遊時應留意當地酒店房間或公共場所是否有床蝨問題。返港後應仔細檢查行李是否有床蝨，需要時以攝氏60度熱水洗滌衣物，以避免把床蝨帶回家中。