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女童捱撞捲車底 手腳面擦傷

消防拯救被困車底的女童。 消防拯救被困車底的女童。
消防拯救被困車底的女童。
【本報訊】昨日中午12時許，姓陳（38歲）女子駕駛私家車，沿黃大仙大成街往東頭村道方向行駛至一小學對開時，意外撞倒一名走出馬路的10歲女童，並將其捲入車底。救援人員接報趕至現場，消防隨即將女童從車底救出，幸她僅面部及手腳擦傷，仍然清醒，由救護車送院治理，意外原因有待調查。
受傷的女童送院治理。（蘇偉明攝）受傷的女童送院治理。（蘇偉明攝）
受傷的女童送院治理。（蘇偉明攝）
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