要聞港聞

客貨車自炒撼欄 司機蹤杳

客貨車車頭毀爛。 客貨車車頭毀爛。
客貨車車頭毀爛。
【本報訊】昨日凌晨2時許，一輛客貨車沿黃大仙太子道東往觀塘方向行駛，當駛至彩虹邨對開懷疑失控，繼而撞向分岔位前防撞欄，途經駕駛人士代為報案。
意外中，客貨車車頭損毀，惟救援人員到場時發現車上空無一人，人員正根據車輛登記資料聯絡車主，以追查肇事司機身份，並調查意外原因。
分岔位防撞欄被撞毀。（沈厚錚攝）分岔位防撞欄被撞毀。（沈厚錚攝）
分岔位防撞欄被撞毀。（沈厚錚攝）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc