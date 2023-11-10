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客貨車自炒撼欄 司機蹤杳
客貨車車頭毀爛。
【本報訊】昨日凌晨2時許，一輛客貨車沿黃大仙太子道東往觀塘方向行駛，當駛至彩虹邨對開懷疑失控，繼而撞向分岔位前防撞欄，途經駕駛人士代為報案。
意外中，客貨車車頭損毀，惟救援人員到場時發現車上空無一人，人員正根據車輛登記資料聯絡車主，以追查肇事司機身份，並調查意外原因。
分岔位防撞欄被撞毀。（沈厚錚攝）
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