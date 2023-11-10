警隊護送組 自身難保 3鐵騎串燒 阻塞馬路

警車又生事故！3輛警隊護送組電單車，昨午駛經粉嶺沙頭角公路時，疑因收掣不及和閃避問題「炒埋一碟」，其中一名警員倒地致手及腰部受傷，由救護車送院治療。根據網上圖片顯示，現場有一批戴藍色頭盔警員及電單車，他們對同袍受傷相當緊張，有人察看傷者情況。有市民則上前拍攝照片及影片，有警員見狀作出勸阻。受意外影響，現場道路一度封閉，約一小時後恢復正常。

昨日中午12時許，3輛警隊護送組電單車，沿沙頭角公路龍躍頭段往沙頭角方向行駛，至粉嶺聯和墟對開時，帶頭的電單車疑因應交通情況收慢，豈料第二輛電單車疑收掣不及撞向前車；第3輛電單車的警員見狀，立刻扭軚閃避前面兩車，懷疑顧此失彼亦告失控致電單車翻側，駕車警員則倒地，導致手及腰部受傷。

近年警員交通事故頻生

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。9月28日，一輛警車沿荃灣德士古道行駛時，懷疑衝紅燈險撞及一輛右轉私家車。9月17日，一輛警察電單車沿北大嶼山公路行駛期間，撞向前方一輛私家車後翻側，幸事故中無人受傷。9月9日，一輛警車在藍田啟田道藍田（西區）社區中心對開，撞向一輛的士車尾，致的哥頸部受傷。9月3日，一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界時，駕車警員疑似「發緊夢」，追撞前面一輛的士。8月21日，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。8月3日，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，所幸車毀人未傷。7月28日，一輛警察電單車沿尖沙咀九龍公園徑，一條只准直行的行車線行駛期間，疑突然切線掉頭，被沿快線駛至的士撞倒。