收多99萬 香港寬頻違牌照要求

【本報訊】通訊事務管理局辦公室（通訊辦）昨公布，今年1月至4月期間，香港寬頻發生3宗涉及固定和流動電訊服務用戶的錯誤收帳事件，共影響超過一萬名市民，事件中遭錯誤收取的帳款總額約為99萬元。通訊辦已就該3宗事件作出調查，並認為香港寬頻違反牌照要求，決定向香港寬頻罰款8萬元。

遭通訊局罰款8萬

通訊局表示，經考慮該辦事處提交的調查結果及香港寬頻的申述後，認為香港寬頻違反了其綜合傳送者牌照（牌照號碼第045號）的特別條件第9.1條的要求，以及其服務營辦商牌照（牌照號碼第094號）的特別條件第5.1條的要求，以上兩項條件均規定持牌人須採取一切合理的步驟以確保就有關服務採用的計帳系統準確和可靠。通訊局決定就此向香港寬頻施加罰款8萬元。