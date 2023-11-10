易通行推出約半年 數據滯後未改善 7000架次車輛過紅隧冇收錢
【本報訊】不停車繳費服務「易通行」推出約半年，服務商快易通近日於官方網站公布，紅隧於上月曾出現數據滯後問題，約7,000架次車輛駛經隧道後未即時繳付隧道費，已向涉事車主發繳費通知。
14工作日未繳款 車主交多$175
「易通行」網站於上周五（3日）公布，在工作覆檢中發現，在10月17至19日期間，紅隧有數據滯後的情況，未有及時將數據上傳後台作交易處理，經覆檢核對後，發現7,000多項交易未即時收費，已通知車主繳費，車主只需於收到繳費通知的14個工作天內繳交費用便可。按照平常安排，如車主在駛過隧道後14個工作天內未補交隧道費，會被徵收175元附加費，但通告無提及逾期繳費會否被徵收附加費。
「易通行」系統已非首次出現甩漏，的士業界以往曾表示，由於「易通行」的車隊平台系統設計失誤，導致系統「死機」，業界曾積存近一個月隧道費項目未能適時處理，包括未能繳付隧道費及未能查詢隧道使用紀錄，引致極大行政混亂。
系統擴展至紅隧前，先於青沙公路、城門隧道及獅子山隧道實施，翻查議會過往提供數據，的士司機於3條隧道憑「司機卡」讀卡繳費的情況並不理想，其中青沙公路尖山隧道情況最差，個別日數失敗率達18.44%，令業界需花費大量人手「執手尾」，處理後續追收及補交費用，涉及行政費用高昂。
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