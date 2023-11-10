易通行推出約半年 數據滯後未改善 7000架次車輛過紅隧冇收錢

14工作日未繳款 車主交多$175

「易通行」網站於上周五（3日）公布，在工作覆檢中發現，在10月17至19日期間，紅隧有數據滯後的情況，未有及時將數據上傳後台作交易處理，經覆檢核對後，發現7,000多項交易未即時收費，已通知車主繳費，車主只需於收到繳費通知的14個工作天內繳交費用便可。按照平常安排，如車主在駛過隧道後14個工作天內未補交隧道費，會被徵收175元附加費，但通告無提及逾期繳費會否被徵收附加費。