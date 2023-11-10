新康體通啟用跪低 智慧城市認真廢

斥資5億開發系統 未遏炒場已甩轆 政府耗資5億元開發新系統以打擊「炒場」，但首日啟用已即「炒車」。康樂及文化事務署昨啟用智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY康體通」，清晨7時甫運作已有大量用家「大塞車」，未能登入或遇系統故障一肚氣，有市民批評系統難用，最後仍要到現場用自助預約機器訂場；有網民更直斥「仲衰過舊時（系統）個下好嘢」。有議員質疑當局花大量時間準備，但卻無人成功登入，斥「點解咁簡單嘅嘢都做唔到」，康文署及後「跪低」，對市民造成不便表示歉意。

優化提升容量 竟無法登入 康文署早前宣布推出新系統「SmartPLAY」，除設有基本預訂功能外，亦有增設多項優化功能，包括提升容量以同時容納更多用戶登入系統，由現時約1,000名增至一萬名。不過，本報昨晨接獲多名讀者報料，發現新系統由早上7時啟用便已出現故障。訂場用戶林先生表示，一開始難以登入系統，或是在「修改訂場設施」的步驟出現系統故障，「Hang機（死機）時都走唔到人」，無法離開頁面，非常麻煩。

玩殘家長教練 康文署道歉 他又指，當時正身處康文署的康體場地，只見現場有市民大排長龍，使用自助預約機器預約場地，放棄使用新系統，苦笑指「系統得就唔使啲人現場買飛（訂場）啦。」此外，有大量網民亦在網上討論區議論紛紛，表示無法登入，出現「網絡錯誤」或「服務異常」的訊息，紛紛批評「入都入唔到（系統）」、「入完都係死」、「垃圾system（系統）」。

議員李梓敬表示，新系統運行首日親身實測發現無法登入，又因系統要連去「智唔方便嘅智方便」，整個過程不斷彈出，問題也發生在很多家長和教練身上，直言「我唔係好明呢個SmartPLAY已經醞釀咗咁耐，己經準備咗咁耐㗎喇，而你哋（政府）過往唔係無另一個系統喎，你哋有個康體通喎，點解可以喺個轉換過程裏面，可以搞到大家全朝Login（登入）唔到嘅。」

康文署回覆時指，由於新系統啟用初期用戶流量大增，由平日一般數千增至約20萬，加上部分市民登入後需適應新系統的版面設定而瀏覽時間增加，部分系統設定未能應付急劇增加的流量，導致登入及等候時間延長、出現錯誤訊息、付款後用戶要較長時間才收到確認訊息等問題，署方已即時與承辦商跟進，並立即調整相關設定。