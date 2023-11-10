治安毒瘤 十多年燒逾百億公帑

【本報訊】大批非華裔非法入境者攻港，截至2023年9月底，約有14,600名免遣返聲請人滯留在港，當中有約萬人都是就免遣返聲請個案提出上訴、再上訴個案。而入境處自2009年底以來完成的27,871宗聲請審核案中，僅有320宗獲確立為酷刑/免遣返聲請，確認難民的比例低至1.15%。事實上，假難民耗盡公帑，港府多年來為處理這批境外來客卻所付不菲，2023/24年卻多達14億元，過去十幾年耗用的公帑更已逾百億元。

據了解，目前有350人的聲請尚待入境處審核、約1,550人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約7,700人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序。

本年首9個月 遣返人數飆72% 另外，約1,700名聲請不獲確立者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約3,350人正被安排遣送離港。入境處今年1月至9月間，已將1,351名聲請被拒者遣返原居地，比去年同期大幅增加超過72%。