倡假難民關進方艙 集中管理遏罪案

半開放式營地 加快遣返上機 近年大量非華裔非法入境者湧入香港，逾期逗留或被拒入境人士數目急升，令入境事務處接獲及尚待審核的免遣返聲請數目大幅上升。有議員發現大部分聲請人並非來自活躍戰區、災區或鄰近地區，而是來自比較貧窮的地方，大部分聲請個案都不符合要求，確立率只為約1.3%。當中更有不少人濫用司法程序，近年有90%增加司法覆核案件都源自與免遣返聲請相關的案件，而且在港居住的聲請人被捕率亦有約6.3%。他認為做法對社會造成沉重負擔，促請政府從源頭阻截及加快審核，並建議將聲請人移至半開放式營區，如社區隔離設施，以便當局作有效管理。不過，有關營區的建議多年前已有聲音要求當局落實，但至今無影。

免遣返聲請確立率 僅1.3% 基本法委員會委員、議員李浩然昨日就「免遣返聲請者引發的社會問題」公布研究報告，研究團隊發現，現時不少聲請人並非來自戰區，而是來自越南、印尼及巴基斯坦等比較貧窮的地方，而目前大部分聲請人的滯留原因，是由於被拒絕申請後所提出的司法覆核或正進行其他訴訟程序。在2014年至2022年期間，絕大多數免遣返聲請都被裁定為不獲確立，平均確立率僅有約1.3%，相比起在1998年越南難民約70%的確立率，反映機制正被嚴重濫用，認為大部分人均濫用司法程序，以達致延長留港「打黑工」賺取比貧窮家鄉較高工資的目的。

禁在港工作 犯刑事賺外快 他又提到由2016年至2021年間，向原訟庭提出的司法覆核許可申請總數由228宗增加至1,767宗，增加的案件當中超過90%是源自與免遣返聲請相關的案件，認為對香港的司法系統造成沉重負擔，同時影響真正需要尋求庇護的人士造成延誤。對於近年本港罪案率急升，被譏為「國際大刀會」，李浩然認為免遣返聲請為香港帶來不少治安問題，單以2021年度為例，因干犯刑事罪行而被捕的獲擔保外釋的非華裔人士絕大部分為免遣返聲請人，人數為929人。另外，截至2021年年底，共有14,819名聲請人在港居住，被捕率更有約6.3%。

現時政府為聲請人每名成人提供每月1,500元的租金援助和約1,800元的其他基本人道援助，並且不容許聲請人在港工作，李浩然認為在有關安排下，除非本身有積蓄或得到親友幫助，否則聲請人將無辦法下只能通過「打黑工」或其他違法行為去改善自身的生活狀況及居住環境。

議員倡隔離 准有條件外出 為在人權、治安、公共財政各方面取得平衡，他建議政府善用現有的社區隔離設施，參考國外不同地方和香港於越南難民早期來港時的做法，以半開放式營區模式作管理，採取強制留宿和有條件外出等安排，相信可抑止「打黑工」和從事非法活動，又倡停止現金補貼，轉為提供居住和伙食的院舍，以善用資源；同時批准他們有條件工作讓聲請人回饋本地社會、適當地補助其生活及減低其參與不法活動的誘因，但他又強調必須設限，例如只會發放物資，而非現金和限制工作時數等，以免鼓勵更多人為了經濟原因，濫用機制留港。

與此同時，當局可以考慮探討與不同地區合作，向其提供資金以換取將免遣返聲請人轉移至香港以外地區進行申請審核的服務，以實現互惠互利的目標，做法並非要把問題「外判」，而是為了使濫用程序留港「打黑工」的聲請人無利可圖，考慮到香港以外的其他地方謀生；定期檢視申請免遣返聲請人的來源地，並且根據有濫用情況的來源地作出限制，及時於源頭阻截，堵塞漏洞；以及重新檢視現有的司法程序，在符合法律要求的情況下，採取一切可行的措施簡化程序，並對申請被拒人士盡快加速處理遣返過程。

「假難民」濫用免遣返聲請機制，延長留港「打黑工」。 近期南亞人蛇攻港事件簿