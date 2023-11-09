垃圾如山極擾民 租置屋邨無王管

港府早年為增加公屋住戶置業階梯，推出租置計劃，可惜管理不善，權責不清，問題叢生。過去5年，房委會共接獲800宗租置屋邨公眾地方衞生及噪音的投訴，當中包括令人聞之色變的「垃圾屋」，但只有一宗因為積存大量垃圾，被扣7分3次而終止租約和收回單位，執法完全不成比例。市民以為一圓業主美夢，到頭來卻是一場噩夢。

房委會於今年5月通過實施「屋邨管理扣分制」加強措施，擺出嚴格管理狀，但加強措施並未涵蓋租置公屋的公眾地方。房屋局局長何永賢表示，租置計劃屋邨超過八成單位已出售成為私人物業，管理與私人屋苑一樣，如果有人在租置屋邨的公眾地方製造衞生及噪音問題，不論是業主抑或租戶，法團都可以根據大廈公契條文作出行動云云，說得好聽，實際只是推卸責任。

顧名思義，租置屋邨就是既有出租公屋單位，同時又有供公屋住戶購買的私人單位，公私混雜的結果是互相卸責，亂象長期無法解決。事實上，有關計劃在回歸前及回歸初期兩度推出，維修、清潔、保安等責任誰屬一直惹起爭議，惟政府一直聽之任之。到了前朝林鄭政府，為了滿足其「置業主導」房策，不理好醜但求就手，將租置單位納入綠置居出售，結果亂象更是積重難返。本報前年已有報道，有公屋戶為求上車，透過綠置居計劃購入將軍澳景林邨一個租置計劃回收單位，詎料收樓始發現鄰居以垃圾為伴，孳生大量曱甴，污水四溢，臭氣熏天，令戶主進退維谷，既已花費大量積蓄置業，又無法搬入居住，苦不堪言。房屋署與管理公司則互相推莊，彷彿事不關己一般。

目前全港39個租置屋邨中，有3萬多個為公屋租戶，房委會美其名曰有對該些租戶以「公屋扣分制」進行監管，被扣分個案類型包括在單位飼養寵物、「垃圾屋」等，但至今只有一間「垃圾屋」被扣滿分收回，擺明就是虛應故事。港府一邊賣樓，一邊出租，同時不監不管，堪稱不負責任。

面對議員質詢，何永賢聲稱，房委會正積極考慮將租置屋邨的公眾地方不當行為納入扣分制，目標在2024年第二季向房委會資助房屋小組提出建議。為何不盡快落實，還要拖到明年才「建議」，局長並無解釋。但大家心知肚明，這不過是港產官僚一貫的拖字訣施政作風，目的不是為市民解憂，而是為自己開脫，作個關心狀。當局一味以大廈公契、法律責任來說事，擺明沒有急民所急，要是他們能夠設身處地想一想居民之苦，豈會拖得就拖？

現屆政府為了加快市民置業上樓，房委會今年6月通過恒常化出售租置計劃的回收公屋單位，誓要將管理混亂的問題延續下去。基層市民窮畢生之力，含辛茹苦購入單位，一旦與「垃圾屋」為鄰，難道只能喊得一句句？港府只知甩掉包袱，卻不完善管理混亂問題，隨時只是靠害市民。