龍七公：效率尋租撈金 腐敗窩案頻發

10月下旬，中紀委連續發布了兩起海關腐敗案件，拱北海關關長周斌、青島海關關長賀水山相繼被拿下。這是首次出現兩位中央直屬海關關長同時被查的情況。按照現行的海關管理體制，海關總署直轄42個業務量大、地位重要的正廳級海關。拱北是粵澳門戶，青島是僅次於京津的北方第三大都市，均位列直屬海關之列。

周斌、賀水山都是海關老將，前者曾在太原、瀋陽、大連、拱北4個直屬海關擔任一把手，後者先後執掌鄭州、青島海關。在這之前，已有汕頭海關關長李小敏、福州海關關長宇方成、海口海關關長李藍雪落台，同樣都是直屬海關。而在海關總署內部，財務司副司長賀業民、口岸監管司副司長竇樹龍、統計分析司副司長張炳政、檢疫司副司長王新武相繼受審，分布亦相當廣。

內地百姓對於海關腐敗記憶猶新，廈門遠華大案曾轟動中外。而今的海關腐敗案件，雖無那麼大的規模，但仍呈現出蛇鼠一窩、前腐後繼等特點，拱北、福州都有前後多位關長、副關長被查，連帶手下處長、科長、官員一長串。海關腐敗最突出的手段是「效率尋租」。「時間就是金錢，效率就是生命」是商業法則，對於外貿來說更是這樣。海關通關時間的長短，往往直接影響商品品質、競爭力、利潤率等多種因素，通關速度愈快，愈能在市場上搶佔先機，向海關官員行賄謀求快速通關，就自然成了首選項。

而海關官員就利用自己的審批權、檢查權，給予特定關係人以優先、便利、輕易通關等好處，或開辦影子公司、「關商」一體，或干預海關執法、對案件從輕處理，藉此撈取利益。譬如，烏魯木齊海關二級巡視員賽鐵爾汗，曾主管西部最大邊境口岸霍爾果斯，與某國際貨運代理公司「合作」，凡通過該公司代理的商品，一律快速查驗放行。

這暴露出的問題之一，就是官員審批、執法的裁量權區間過大。從申報、查驗、徵稅、放行等各個環節，都存在尋租空間。海關一線的芝麻官職級不高，但權力巨大，很容易變現。隨着跨境電商、海淘、代購的激增，還催生了專門充當掮客利用海關人脈關係搭建利益輸送管道的群體，被稱為「海外兵團」。而由於海關相對的系統封閉性，也缺乏有效的監督。

清理門戶 整飭關稅 海關是重要財源，在當下經濟下行、財政吃緊的情況下，開源任務就更凸顯。去年海關稅收入庫近2.3萬億元人民幣，佔中央本級收入的四分之一，其重要性不言而喻。2018年機構改革時，撤銷原國家質檢總局，將其出入境檢驗檢疫管理職責和隊伍劃入海關總署，統一管理通關事務。同時，海關總署與稅務總局一樣，撤銷黨組，改設更具權威的黨委，加強了對全國海關自上而下的集中垂直領導，強化中央對海關的掌控。如今海關反腐風暴加碼，也意在清理門戶，整飭關稅，確保財源。