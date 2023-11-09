笑看天下：多做生意 不作戰

俄烏戰事仍然膠着，而以巴衝突爆發超過一個月，巴人死亡人數逾萬，聯合國秘書長古特雷斯形容加薩情況不僅係人道主義危機，更係人性嘅危機，加薩已成為「兒童墓園」。美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，強調必須減少軍事行動中所造成嘅平民傷害，並討論了「戰術暫停」戰事嘅可能性。

拜登忽然有惻隱之心？聽其言觀其行，佢一邊似向以色列施壓自衞都要有「人道精神」，另一邊廂卻向以國移交價值3.2億美元嘅精準制導炸彈設備。美國始終難改好戰本色，到處煽風點火，世界點會好？華盛頓日前有數千人示威，要求以巴停火，示威者高舉「巴人的命也是命」等標語並譴責拜登政策。老朽不禁聯想起美國上世紀60年代嘅反傳統文化口號「做愛，不作戰」（Make love, not war），這口號最初亦用於反越戰遊行。

時移世易，依家應是「多做生意，不作戰」！呢嗱，好似澳洲咁「覺今是而昨非」，過去幾年佢跟隨老美制裁中國，導致中澳關係惡劣；如今換咗執政黨，中澳關係解凍，深知喺經貿合作方面，澳洲不能同中國脫鈎；中國係澳洲最大貿易夥伴，即使去年兩國關係跌入谷底，兩國貿易總額仍有9,438億美元，澳洲順差4,173億美元，因此「多做生意，不作戰」係政治正確！澳洲總理阿爾巴內塞指澳方願與中方增進相互理解，深化貿易、投資、科技、人文等領域合作，通過溝通對話妥善管控分歧。佢今次訪華首站選擇上海，連同200個參展商出席中國國際進口博覽會，擺到明唔係玩玩吓，係希望同中方多做生意，爭取更多出口收益。

講真，中國周邊愛撩是鬥非嘅「小鬼」日韓菲，若懂得向澳洲學習，則世界會安靜好多且變得美妙！