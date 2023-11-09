冰鑑春秋：自我否定的台灣陸委會

民眾黨是否提名大陸配偶徐春鶯參選不分區立委，看似被民進黨檢到槍，不僅動員黨公職側翼與媒體輪番開火，就連負責兩岸事務的陸委會也跳出來參戰，聲稱注銷大陸戶籍不等於喪失中國國籍，所以徐春鶯理應不能參選。

陸委會表示，國籍法規定，中華民國國民兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。而大陸法律規定，注銷戶口登記，並非喪失國籍，所以徐春鶯必須申請放棄大陸國籍，才能當選就職。而由於大陸並不承認中華民國的國籍，所以應該無法以此理由放棄中華人民共和國國籍，這是大陸的規定，陸委會無由置喙。

講的似乎頭頭是道，卻破綻百出，請問中華民國承認中華人民共和國的國籍嗎？如果根本不承認，那徐春鶯根本沒有所謂雙重國籍的問題啊！根據台灣憲法，兩岸就是同屬一國，所以大陸自然不是外國，也就沒有所謂雙重國籍問題。若兩岸真是兩國，第一個該廢掉的就是陸委會，因為大陸若是外國，則理應由外交部管轄相關事務，又怎會冒出一個莫名其妙的「大陸委員會」來處理？這種自我否定的法律見解，真是笑話奇譚。

其實民眾黨尚未提名徐春鶯，就算提名且當選，也還有一年的時間處理法律爭議，而該法律爭議的實際管轄單位根本就不是陸委會，那麼陸委會幹嘛冒出來表態？說穿了，不過是因為趙天麟外遇大陸女子事件，讓整個民進黨陷入尷尬窘境，所以趕快配合轉移目標，讓大家遺忘民進黨有多難堪。但陸委會既然認定大陸是外國，那就麻煩主委邱太三自請廢除整個單位，讓所有涉陸事務回歸外交部管轄，我笑民進黨一定不敢這樣做！