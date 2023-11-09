橫眉冷看：以色列施展核威懾？

日前，以色列耶路撒冷事務及遺產部長埃利亞胡宣稱，在加薩地帶使用核武，攻擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯成員，是「其中一個選項」。埃利亞胡是該國極右政黨猶太力量的成員，他表示，加薩已沒有「非戰鬥人員」，因此可以考慮使用核武。埃利亞胡並不是以色列軍方成員，由他開腔施展核威嚇，一旦弄出事端，政府高層大可以撇清關係，若然輿論的反響不大，則該國便成功透過埃利亞胡向世界發布出訊息，以色列非但擁有核武，而且隨時可以對敵人作雷霆一擊。

根據聯合國決議，除了中、英、美、法、俄5個安理會常任理事國，其他國家擁有核武，都屬於違反規定。2018年，美國總統特朗普上任未幾，就大張旗鼓，要逼迫北韓放棄核武，當時美國所恃者，正是聯合國《核不擴散條約》所訂明的限制。

一碗水理應端平，當日北韓公然發展核武，美國就喊打喊殺，硬要脅迫對方放棄。今日以色列明示、暗示已經擁有核彈，甚至隨時可以付諸實戰，華盛頓政府卻是置若罔聞，就連裝裝樣子，派員調查一下，也不打算幹。所謂的「世界警察」，竟然當得如此不稱職，豈不怕讓人笑話？

以色列擁有核武，早已是公開的秘密，山姆大叔存心包庇，旁人也是莫奈之何，幸好在現實上，以國在加薩投擲核彈的機會不大。哈馬斯成員合共不過一至兩萬人，以軍動用常規武力圍剿，已是綽綽有餘，今番有意無意對外放話，說不排除會使用核武，只是為了威懾四鄰，尤其是伊朗、埃及，以至黎巴嫩真主黨，警告他們切勿介入戰爭。以色列長期有美國撐腰，旁人大多敢怒不敢言，以軍即使不作核威嚇，恐怕一眾鄰國也不敢輕易介入以巴戰爭。