筆下風雲：俄烏戰爭淪為雞肋

人未走，茶已涼。俄烏戰爭開打一年零九個月，由全球矚目風風火火，變成食之無味的雞肋。去年烏克蘭總統澤連斯基登上《時代》雜誌封面，被選為年度風雲人物，外媒將他吹噓為抵抗「惡勢力」的英雄，好不威風；事隔不過一年，他再次登上《時代》雜誌封面，可惜風光不再，只有說不出的孤獨和沮喪。

封面報道引述澤連斯基政府消息，指戲子總統深感被西方背叛，而基輔已沒有選擇餘地，只能戰鬥到底。無獨有偶，最近有風聲傳出，美國窮於應付突如其來的以巴戰爭，無暇他顧，正尋求烏克蘭盡快與俄羅斯和談。《時代》雜誌的報道反映了戲子總統垂死掙扎，目的是提醒西方國家不能就此拋棄烏克蘭。

身為棋子，何德何能有自己意志？要是美國和歐洲斷炊，不再出錢出力，烏克蘭即時玩完。當然，澤連斯基及其親信深知戰爭不能完，皆因這攸關生死利益。基輔政府究竟靠這場戰爭發了多少國難財，他們心知肚明。這個政權一直貪腐嚴重，未爆發俄烏戰爭前，澤連斯基民望低迷，全靠這場仗才翻身延續政權。然而貪污就像吸毒，豈會因為打仗而突然變得清白？早前澤連斯基炒了一批收賄的募兵官員應付輿論，但依然無法堵住外界質疑，美國共和黨已表明會向烏克蘭逐條數審查。

事實上，別說美國今時今日國力，無法同時應付多場戰爭，就說美西方一直指摘俄羅斯入侵烏克蘭觸犯戰爭罪行，但隨着血腥殘暴千倍的以巴戰爭爆發，以色列做盡一切觸犯國際法的事，美西方視若無睹，無異於自我打臉，對俄羅斯的制裁顯得蒼白無力。再不將戰爭草草收場，恐更無法自圓其說，澤連斯基和基輔政府注定成為棄子。