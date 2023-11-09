強詞有理：美失去掌控

西方媒體最近有篇評論文章，形容「搖搖欲墜的美國正失去對世界秩序的掌控」。這是危言聳聽嗎？絕對不是。以巴衝突就是一面鏡子，不僅照出美國國際影響力大不如前，而且暴露美國對國際形勢的判斷離題萬丈。最諷刺的是，白宮國家安全顧問沙利文剛剛還在誇誇其談，指「今日的中東地區比過去20年都要平靜」，企圖為拜登政府的中東政策塗脂抹粉，沒想到言猶在耳，即被哈馬斯的突襲行動狠狠打臉，堪稱今年最大的國際笑話。

美國嚴重誤判中東形勢，既是因為過高估計本身的國際能力，也是因為失去對世界秩序的掌控。眼看中國成功促使沙特與伊朗和解，老美感到很沒面子，不惜東施效顰，極力撮合沙特與以色列建交，試圖扳回一城，以示自己在中東仍有重要影響力，結果人算不如天算，一場突如其來的以巴衝突徹底打爛美國的如意算盤。尤其尷尬的是，現在不只阿拉伯國家不願任其擺布，連以國也不再受其控制，華府左右不是人，拜登這張老臉不知往哪裏擱。

美國一直以全球老大自居，國務卿布林肯甚至公開宣稱，世界不能失去美國的領導。但實際上，絕大多數國家並沒有被老美的言論左右，而是選擇走自己的道路，可見當今世界根本不需要美國領導。畢竟世界正面臨百年變局，美國依仗武力橫行霸道那一套已經行不通。別看這次美軍出動兩個航母戰鬥群和一艘核潛艇進駐中東，好像殺氣騰騰，威風凜凜，其實這恰恰暴露老美心虛，如果可以掌控世界秩序，何必靠武力威嚇這一招？有人擔心，如果第三次重大國際危機來臨，拜登的大腦可能會崩潰。這不是開玩笑，拜老頭的外交政策愈來愈荒腔走板，出現嚴重誤判的機率自然愈來愈大。

還是這句話，得道多助，失道寡助。以巴衝突既是美國中東政策失敗的惡果，也是美國霸權戰略透支的縮影。以色列在加薩地帶殺的人愈多，美國在中東乃至全世界的道義失分就愈多。他們長期用自由、民主、人權粉飾的所謂「文明世界」，至此已全部卸下偽裝，今後還拿甚麼欺騙世人？美西方主導的世界秩序還怎麼維持下去？

所以說，西方媒體指搖搖欲墜的美國正失去對世界秩序的掌控，絕非無的放矢。舊的不去，新的不來，既然舊秩序不公不平，人們自然期待建立新秩序。