政情：大灣區航空「雙11」優惠 二人同行票價低至490元

大灣區航空又再推出機票優惠！由尋日起至2023年11月30日，大灣區航空推出「雙11光棍節購物狂歡季」優惠，讓市民與親朋好友一同出遊，告別光棍。二人或以上嘅多人同行相同航點來回機票，每位票價最平僅490元就可以飛馬尼拉，而曼谷呢個港人外遊熱門地，二人同遊最低票價每位亦只需520元，市民萬勿錯過！

停留日數可多達7日 今次嘅優惠適用於2023年11月8日至12月21日、2023年12月26日至2024年2月7日，以及2024年2月15日至3月26日期間，航點包括香港出發前往東京、大阪、首爾、台北、曼谷、胡志明市或馬尼拉。優惠必須最少二人同行，停留日數可多達7日，票價已包括每程7公斤手提行李及10公斤託運行李限額，若有需要可額外購買託運行李限額，不過購票時記住要輸入優惠碼「GBADD」。

經本報記者實測，若由香港出發前往大阪，今年11月16日起程、同月22日回港，二人同行每人機票票價低至1,070元，連稅亦只需要每人2,081元，即合共4,162元就可以兩個人一齊遊大阪，大玩特玩！