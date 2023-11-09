政情：無視暴雨狂風 天價警示系統 政府大材小用

雖說「天有不測之風雲」，但天文台嘅天氣預報，市民始終都係有期待。有議員趁尋日立法會討論改善天文台天氣預報嘅機會，反映市民抱怨發出惡劣天氣警告嘅預告時間過短，事關涉及停工停課嘅安排，尤其是「500年一遇大雨」期間對市民帶嚟嘅不便，關注政府會否動用耗資1.5億元嘅緊急警示系統通知市民。然而政府回覆，竟拒絕使用呢個系統，話會用喺「市民唔係好關心嘅情況」如地震、海嘯等。

天文台之前曾表示，舊年嘅天氣預報準確率達92%。不過議員陳振英就引述舊年嘅公眾意見調查，指市民認為天文台發出嘅天氣預測準確率只有77%，問到天文台有冇研究該兩組數字出現差異嘅原因，又話有市民質疑天文台發出與停工停課安排掛鈎嘅天氣警告，預告時間過短，譬如早前「500年一遇大雨」由紅雨轉黑雨只有15分鐘時間，問天文台有冇研究利用科技進一步改善發出天氣警告嘅空間，況且港府都有設立警示系統，問政府發生突發事件嘅時候可唔可以使用警報通知市民。

用喺「市民唔係好關心嘅情況」 環境及生態局局長謝展寰回覆話，天文台現時有多個渠道發放資料，包括電視、電台，讓市民得知訊息，形容渠道有效，至於緊急警示系統將用於「市民唔係好關心嘅情況」，例如地震、海嘯等，認為見唔到平時有動用緊急警示系統嘅需要，但承諾會繼續努力改善預測能力，又透露天文台網站喺10月引入「盤古電腦模式」颱風預警，有關模式對颱風路徑嘅預測較傳統方法準確，但會低估風力變化，畢竟人工智能應用屬初步，要累積更多嘅數據，方能夠確認人工智能可否提升天氣預報效果。

翻查資料，2020年政府耗資1.5億元設立緊急警示系統，不過至今只使用一次，喺舊年新冠疫情高峰期提醒市民伊利沙伯醫院成為定點醫院，專門接收新冠病人，其他市民請勿前往。據天文台網頁所見，由1979年香港短周期地震台網投入運作起計算，平均每年錄得約兩次有感地震。

本港經常出現新界滂沱大雨、但市區萬里無雲嘅情況，議員劉智鵬關注天文台會否將香港分為東西區，分別掛起不同嘅天氣警報信號，免卻「市區紅雨黑雨，新界曬緊太陽」。謝展寰就話有技術困難，因為唔同地方掛起唔同信號，可能令問題變得更複雜，事關不少市民會進行跨區活動。

陳振英