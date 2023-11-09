新界北反非法賽車 拘20人包括學神

【本報訊】澳門格蘭披治大賽車舉行在即，各路愛車之人均翹首引盼，甚至渴望親身「落場」較勁，竟然擅自將本港道路當成賽車場。有見及此，新界北區執法部門組成的「反非法賽車專組」，今年9月16日至11月8日展開代號「奔駒」行動，針對新娘潭路、荃錦公路、屯門公路、吐露港公路等非法賽車黑點，部署具備偵速及錄影功能的雷射槍，以及派出隱形戰車協助搜證。

行動期間，人員總共偵緝10宗涉及非法賽車的案件，當中9宗涉及21輛私家車，一宗涉及兩輛電單車。該23輛汽車分別於荃錦公路和新界北主要幹道以極高速行駛，互相追逐，其中有車輛在荃錦公路一段限速50公里的路段，以時速高達120公里狂飆；而在屯門公路一段限速80公里的路段，凌晨時分亦有兩輛私家車以時速168公里飛馳追逐，險象環生。

扣查14私家車2鐵騎 人員針對連串「飛車」片段作出深入調查和情報搜集，確認涉案司機及車主的身份，前日凌晨時分至昨日，在全港各區以涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕20名男子（20至60歲），並將涉案的14輛私家車及兩輛電單車拖走扣查。

被捕人士分別報任商人、技工、廚師等職業，當中包括「P牌」甚至「學牌」司機，惟暫無證據顯示牽涉有組織活動，或者獎金及賭博成分。當中6人已被暫控相關罪名，案件將於今日在粉嶺法院提訊。