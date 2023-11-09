拆村屋塌地台 工友石屎壓身命危

【本報訊】葵涌發生嚴重工業意外！昨晨9時許，4名男子在中葵涌村近傅屋路清拆一間村屋，期間一樓地台突然傾側，3塊體積約兩呎乘一呎乘一呎的石屎墜下，正在一樓做截斷鋼筋工作的姓張（62歲）男工，亦隨傾側的地台跣下，並遭墜下的石屎壓住下半身，頭部亦告受傷，未幾陷入昏迷，工友見狀報案。

消防派出災難應變救援隊到場協助，成功救出傷者，交由救護車送往仁濟醫院搶救，他其後轉送到瑪嘉烈醫院留醫，情況危殆。事後，執法部門及勞工處派員到場調查，以了解意外原因。案件列作工業意外-有人意外受傷。

姓潘工程判頭表示，拆屋工程於10月27日開工，預計個半月至兩個月完成。村屋樓高3層，3樓及2樓已經清拆，受傷張男早前在其他地盤工作，因近日無工開，於是叫他前來幫手，已在上址開工10多日。

潘又指，當時張男在樓面截斷鋼筋，鋼筋斷開後突然整塊石屎牆塌下，泥頭跌落夾住他的下半身。他初時仍清醒，手部也可郁動，惟未能開口說話。潘與另外二人挖開泥頭，嘗試把他救出來，其後消防到場把他救出，送上救護車時他開始昏迷。潘先生強調，拆卸工程符合規定，「我哋逐層逐層咁拆，由上面逐層拆落嚟」。

工人棚架墮地傷手腳 另外，昨晨10時許，一名姓李（61歲）男工人在香港仔鴨脷洲大街13號一大廈外牆棚架工作期間，意外由高處墮下致手腳受傷，救護車到場將他送往瑪麗醫院治理。