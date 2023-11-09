檢7.7萬件冒牌貨品 值6700萬拘3人

服飾電器烈酒 最平一折出售 每年一度的「雙十一」購物節又開鑼，市民埋首「血拼」之餘，亦要小心誤買冒牌貨。海關在過去3星期採取打擊跨境轉運和供應侵權貨物行動，期間從水路抵港貨櫃，以及多個拆貨場和飛機貨物倉庫內，檢獲總值逾6,700萬元的冒牌貨，當中不但涉及40多個名牌，更創下海關在同類行動中，涉及貨量及價值最高的紀錄。行動中，海關拘捕兩名在社交平台專頁直播帶貨的女子，以及一名以正貨一折價錢將冒牌貨「大平賣」的零售店男經理。

上月16日至本月3日，海關一連19日採取代號「追跡者」的特別行動，透過情報交流和分析，主力抽查以海路來港的貨櫃，一共偵破28宗案件，檢獲約7.7萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手機、手機配件、太陽眼鏡、衣服和手錶，和約13升懷疑未完稅烈酒，估計總市值超過6,700萬元，應課稅值約9萬元。

獨立包裝 附出世紙 其中7宗案件的冒牌貨經海路入境，種類包括電器、手機、平板電腦、手錶及手袋等，市值逾2,300萬元。據了解，海關是鎖定3艘由內地廣東南沙抵港的船隻，仔細研究艙單後，從7個報稱載有生活用品及衣物的貨櫃檢獲約1.5萬件冒牌物品。涉案貨櫃並非單一發貨和收件人，而且冒牌貨與一般貨物混合存放，僅佔貨物總數約百分之一至15，故查驗難度極高。此外，大部分冒牌貨有獨立包裝，甚至附有「出世紙」，相信大多數是外銷至馬來西亞、印尼、阿聯酋、荷蘭、伊拉克和杜拜等地。

另一方面，不法分子利用拆貨場將冒牌貨拆件及暫存，並借助飛機倉出口轉運，由於其地點分布廣，位置又比較隱蔽，加上貨物流轉速度快，增加人員偵查難度。行動期間，海關突擊搜查可疑拆貨場和飛機倉，累計偵破21宗案件，其中19宗的貨物會運往外地，包括歐美、西非、中東及東南亞地區。餘下兩案涉及本地派遞，人員先後於青衣的物流公司，檢獲3個載有37件懷疑冒牌衣物的包裹，以及5箱載有超過200件冒牌手提袋的包裹，於是分別展開監控派遞行動。

其中在10月27日，人員在黃竹坑工廈內，搗破一個售賣冒牌物品的迷你儲存及包裝中心，再檢獲衣服、手袋、生活用品等逾400件貨，即場拘捕33歲收貨女子，並於同日拘捕另一名32歲女子，相信她們利用社交平台專頁經營網店，以直播帶貨形式售賣冒牌物品，待客人落單才採購。

另一次監控行動於10月30日進行，人員追蹤包裹後登上觀塘一工廈，搗破一間樓上零售店，再起出300多件冒牌手提袋、護膚品及化妝品，並拘捕35歲店舖男經理。初步調查相信，該店主要售賣護膚品及化妝品，而顧客亦可要求店方代購手提袋，再自行上門提貨。惟該些貨物的質素較為差劣，價錢僅為正價約一成。

今次行動檢獲的冒牌貨數量及價值，打破海關歷來紀錄，相信與不法分子趁「雙十一」運送大量冒牌貨「應市」有關，其中貨物種類廣泛，牽涉40多個知名品牌。3名被捕人士現正保釋候查。