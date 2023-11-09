稱菲傭襲7歲女 僱主報案

【本報訊】周二（7日）下午3時許，執法人員接獲一名女子在沙田橫壆街1至15號一單位報案，指一名曾在上址工作36歲菲律賓籍女傭，懷疑曾以手襲擊其7歲女兒。人員接報到場，經初步調查，案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。據悉，該名菲傭已經離職。