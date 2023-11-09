部門機場派傳單教防治床蝨

【本報訊】港人外遊勝地之一的南韓爆床蝨（又稱臭蟲）危機，臭蟲一旦攻入香港勢影響本港旅遊業，政府多個部門緊張應變。食物環境衞生署昨日起在機場向外遊市民及旅客派發單張，加強宣傳教育，並聯同衞生防護中心提醒航空公司和機場管理局留意飛機及機場的環境衞生，稍後政府會聯同機管局到機場實地視察。

旅客嚇怕 冀轉團拒遊南韓 食環署今日亦與酒店業界代表會面，建議防治床蝨措施和相關事項交換意見。而受事件影響的南韓，旅遊業已受衝擊，本港旅行社已接獲有市民取消南韓團訂單。

縱橫遊常務董事袁振寧昨日表示，至今有數名原定到南韓的客人因為床蝨問題而提出轉其他地方旅遊，或延遲出發，但沒有人申請退團。他指出，南韓在冬季是其一旅遊熱點，但昨日下午至今未有人查詢或報名。

袁提到，當地合作酒店至今並無發現床蝨問題，而旅遊巴亦會每日消毒清潔，至今未有收到客人投訴。他又說會提醒客人抵達當地酒店時，先檢查房間有否床蝨。他又說，南韓未有因為床蝨而出現恐慌，當地政府亦已發出相關公共衞生指引，相信情況不會惡化。

署理醫務衞生局局長李夏茵昨在立法會表示，床蝨不會造成嚴重病患問題，但當局會審慎處理，會公布預防指引。政府又表示，床蝨通常在人類睡眠的地方附近棲息，例如床墊、地氈和護壁板下、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。一般不會傳播疾病，惟人類被叮咬後或會出現皮膚敏感及痕癢。當局建議市民定期清潔處所和吸塵、以熱水徹底清洗被褥和衣服、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面之隙縫，以防治床蝨。

當局提醒市民，外遊時應留意當地酒店房間或公共場所是否有床蝨問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有床蝨存在，並在有需要時以攝氏60度熱水洗滌衣物，以避免把床蝨帶回家中。當局亦會採取行動以盡量減低床蝨由海外傳入本港社區的機會。