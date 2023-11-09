擸菜刀斬傷兒 七旬父囚4年

【本報訊】患精神病的七旬男子，因兒子行為怪異而常與他吵架，至去年兩人因瑣碎事，在屯門住所與兒子「吵大鑊」，期間父親從廚房擸菜刀施襲，斬傷兒子頭部及手腳。他見兒子受傷，即叫妻子代為報案。他當日被捕。案發後兒子被診斷強迫症。涉案父親早前承認一項有意圖傷人罪，昨在高院判刑。法官稱，倘被告事前知道兒子患病，他們的衝突或會減少，考慮到控罪嚴重，相關報告又不建議判醫院令，判被告入獄4年。

現年74歲被告余君民，過往沒有案底，已婚，育有兩子，本案事主是他的幼子，案發時39歲。案情指，被告、妻子和事主住在屯門山景邨景榮樓一單位。被告和事主關係一直欠佳，兩人間中會爭吵。

額頭手腳中刀 部分見骨 2022年4月24日早上，事主用力開家中櫃門期間撞到電視機。被告見狀，即罵事主是想故意弄壞電視機。兩人吵架，期間被告情緒激動，拿起了一張圓櫈。事主隨即搶走圓櫈，被告則逼事主入廚房。

案情續指，被告在廚房內，突擸菜刀斬事主，事主伸手擋格不果，遭斬中額頭，手腳亦有傷，部分傷口見骨，送院接受手術。被告同日被拘捕，警誡下承認是衝動犯案。案件編號：HCCC 181/2023