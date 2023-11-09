警員刑毀案 控辯需時商討 押後訊

【本報訊】休班男警今年1月涉嫌在深水埗福華街一食肆對開醉酒鬧事，並被指損壞食肆的玻璃門。男警其後被控「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」兩罪，案件昨於九龍城裁判法院再提訊。辯方早前要求律政司回應其查詢，昨表示已收到回覆，但雙方需時再作進一步商討，要求把案件再押後。裁判官把案件押後至12月6日再訊，期間被告續准保釋。

被控醉酒損壞玻璃門

被告簡偉迪，44歲，控罪書報稱任職警員。據悉，他已被停職。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢；另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。辯方早前向法庭指，已去信律政司，商討能否以其他方式處理今次事件，並等待對方回覆。辯方今指已收到回覆，但雙方仍需時商討，故申請把案件再押後。裁判官最終批准押後案件，被告續准以1,000元現金保釋。案件編號：KCCC 1460/2023