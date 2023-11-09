新康體通今啟用 可自助辦理簽場

【本報訊】康文署全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY，將於今日上午7時正式啟用。新系統推出後，用戶可繼續以「先到先得」方式，預訂7天內可供租訂的康體設施。市民可透過流動應用程式My SmartPLAY App、相關網址、智能自助服務站或設置於各主要康樂場地的服務櫃台預訂設施。

將身份證放讀卡器核對 而設施簽場有新安排，在租訂時段開始前15分鐘，租用人只需將身份證放在康樂場地的自助簽場機，或智能自助服務站的身份證讀卡器上進行核對，就可自助辦理簽場。而未持有身份證的租用者，包括11歲以下的兒童及已登記成為臨時用戶的旅客，需前往服務櫃台辦理簽場。

在抽籤或預訂草地足球場方面，SmartPLAY今天啟用後，用戶可遞交抽籤申請，預訂由當日起計第14日至20日可供抽籤的草地足球場段節，若抽籤後有剩餘段節，可以「先到先得」的方式預訂7天內可供租訂的段節。至於相關簽場安排，為進一步打擊懷疑「炒場」活動，SmartPLAY推出後，上述填報用場人士的安排將擴展至以「先到先得」方式預訂草地足球場。康文署提醒，今日開始，所有人必須登記及完成認證，可使用SmartPLAY系統報名參加活動和租訂設施，現有的Leisure Link用戶亦須重新登記。