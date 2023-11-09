東呼即應：天橋起𨋢歎慢板 焗行長命梯太慘

承建商傳財困 東呼即應揭路署失魂 港府辦事龜速，未能急民所急，嚴重影響百姓生活。有紅磡居民向《東呼即應》投訴，紅磡道及戴亞街交界的天橋樓梯，當局早年拍板興建升降機，有關工程理應今年下半年完工，惟進度因承建商財困而大幅拖慢。面對竣工日期無了期，居民慨嘆「等到寂寞夜深」，區議員亦質疑政府不作為，招標時無做好監管，敦促當局盡早收拾爛攤子。

戴亞街天橋是不少紅磡海逸豪園、黃埔花園、紅磡邨居民往來黃埔站A出口的主要路線。《東呼》記者早前現場實測，該「長命梯」走畢需時至少1分10秒，連健康女士亦流汗氣喘，實在難為區內居民，特別是長者，每日經此上班、買餸上上落落。街坊潘小姐指，「走下來就還行，但走上去拿着重物，出入當然覺得辛苦」。

紅磡居民流汗氣喘 港府早於2012年8月推出人人暢道通行計劃，目的在全港各區增設更多無障礙設施，幫助市民上落公共行人通道。當局其後於2016年推出第二階段計劃，再敲定各區展開43個項目，惟截至今年7月底，當中僅11個項目已經完成，包括紅磡道近戴亞街加建升降機在內，32個項目仍處於施工階段。

當區居民余先生批評，「政府辦事，尤其是工程，有多慢拖多慢。尤其是市政工作，馬路施工，政府工程就是這麼慢」。

而在紅磡邨居住約7年的譚先生投訴，戴亞街工程於2020年動工，初時目標是2022年完工，惟他發現工地經常無人開工，更對竣工日期一拖再拖感到不滿。

2020年已開始動工 譚指，工程起初指延至2023年，現時又推遲至2024年，「我和邨內居民對工程沒有信心，根本不知道甚麼時候完工」。他曾就事件向路政署投訴，並引述外判工程師透露，工程進度落後，與總承建商均安建築有限公司財困有關。經他了解，均安問題一直多多，他質疑署方由始至終並無介入問題，「路政署仍然放任不理他，讓他繼續這樣，究竟路政署署長怎麼管理路政署。為甚麼均安財困那麼嚴重，當局仍然（將項目）給他處理。你不及時斬斷，還要給他投標呢？」

九龍城區議員林德成認為，當局需因工程延誤負上責任，「簽合約以及合作過程中，路政署應該預先知道有關公司的財政情況，也了解他們往績」。據政府最新文件披露，戴亞街工程預計竣工日期已改為「檢視中」，他期望部門能夠加快進度，增加人手，相關的政府部門要做好監察和跟進工作，確保工地有足夠人手去施工，在最短時間內完成項目。

路政署回覆指，承建商近期表現欠佳，工程進度緩慢，已向承建商發出警告信，並敦促改善進度。署方已根據《承建商管理手冊》，要求承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約，承建商亦因應要求，自今年8月25日起自願暫停相關公共工程合約的投標資格。

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