私隱公署年接676宗起底投訴 拘19人

【本報訊】為打擊「起底」行為，當局於2021年修訂《私隱條例》，將「起底」刑事化，私隱專員公署昨日向立法會提交2022-23年度年報，署方年內共接獲3,644宗投訴，包括676宗與「起底」相關的個案，署方展開83次刑事調查，採取了19次拘捕行動，共逮捕19人。此外，署方亦向執法單位轉介了38宗與「起底」有關個案，以供調查及考慮檢控。

金錢糾紛佔多 根據署方年報，在上述採取了拘捕行動的19宗個案中，10宗（53%）涉及金錢糾紛、4宗（21%）涉及職場糾紛、3宗（16%）涉及人際糾紛，其餘兩宗（10%）源於因政見不同而造成的糾紛。至於「起底」的方式，被捕案件中有16宗（84%）是透過社交媒體平台及即時通訊軟件作出，其餘3宗案件則涉及張貼實體的單張。

年報指出，去年5月首次有人涉起底遭拘捕，個案涉及一名32歲男子；去年10月，一名27歲男子被定罪，更成為首宗因「起底」罪行被定罪的案件，該男子於去年12月被判監禁8個月，是新「起底」罪行的首次判刑。

年報又指，該署向28個網上平台（大多由海外服務提供者營運）發出1,006個停止披露通知，成功移除17,829條「起底」資訊，在個別個案，甚至移除整條「起底」頻道，整體遵從率超過95%。