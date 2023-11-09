參與旺角非法集結 IT男囚4個月

未攜武器僅叫口號予輕判

26歲被告黃佳湧，報稱是電腦技術員，被控在旺角警署一帶與其他不知名人士參與非法集結。辯方求情指沒有案底的被告一直勤奮工作且為人孝順，為家中經濟支柱，其親友及前上司等均對他讚譽有加。辯方又指被告當時只是被社會氛圍主導而犯案，並無政治取態，他亦只是有參與叫口號，相信不會再犯案。裁判官指不能忽視該集結是針對執法人員及挑戰執法部門，認為不能亦不應發生。不過裁判官考慮到被告當時身上並無攻擊性武器，且只是叫了數次辱警口號，其參與度不高，最終判監4個月。