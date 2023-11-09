參與旺角非法集結 IT男囚4個月
【本報訊】2019年有示威者在旺角警署對開聚集，多人被捕。其中一名男子被控非法集結罪，他不認罪經審訊後被裁定罪成。裁判官林子康經索取背景報告後，昨於九龍城裁判法院判處被告監禁4個月。
林官指本案屬同類事件中較和平，無證據顯示涉及暴力情況且沒有人受傷，雖然有示威者堵路，但並沒有導致道路癱瘓。考慮到被告在案中角色及其良好背景，林官終予以輕判。
未攜武器僅叫口號予輕判
26歲被告黃佳湧，報稱是電腦技術員，被控在旺角警署一帶與其他不知名人士參與非法集結。辯方求情指沒有案底的被告一直勤奮工作且為人孝順，為家中經濟支柱，其親友及前上司等均對他讚譽有加。辯方又指被告當時只是被社會氛圍主導而犯案，並無政治取態，他亦只是有參與叫口號，相信不會再犯案。裁判官指不能忽視該集結是針對執法人員及挑戰執法部門，認為不能亦不應發生。不過裁判官考慮到被告當時身上並無攻擊性武器，且只是叫了數次辱警口號，其參與度不高，最終判監4個月。
控方案情指，當日有群眾在旺角警署對開聚集，執法人員舉旗警告，要求在場人士離開，但群眾仍未散去。執法人員之後展開驅散，結果截獲被告。被告自辯時指，他當日只是不想回家，在附近閒逛，白色頭盔是地上拾得，又指當日只是心急返家，因此急步行，但無逃跑。被告說自己無意圖參與集結。案件編號：KCCC 2930/2022
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