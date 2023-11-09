電動小巴試運 資助計劃17號截

【本報訊】為推動綠色運輸，環境及生態局指，正進行的電動公共小型巴士先導試驗計劃，首階段將以觀塘裕民坊及九龍塘（沙福道）的公共運輸交匯處為試點。計劃現時正接受綠色專線小巴服務營辦商申請，本月17日截止，經批核等程序後最快明年首季開展試驗。

當局指，計劃目前共有6間供應商參與，每輛售價由約138萬至228萬元不等。政府將會向成功申請的營辦商，就每輛參與試驗計劃電動公共小巴，提供八成車價的資助；個別營辦商於每個公共運輸交匯處參與試驗，其電動小巴數量不得超過其小巴車隊的10%或最多兩輛。

先行觀塘九龍塘 為配合計劃，環保署已實地視察觀塘裕民坊及九龍塘（沙福道）的公共運輸交匯處，以安裝快速充電設施。此外，當局亦物色元朗站（北）公共運輸交匯處，預計將於今年第四季進行招標，委聘營辦商安裝、營運、管理及維修快速充電設施。當局另正在港島東物色合適的公共運輸交匯處，預計明年第一季招標。

的士方面，當局表示，新能源運輸基金現階段為電動的士試驗提供資助，截至今年10月已批出40輛新一代電動的士的試驗。當局已推出多項措施，包括「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」、設立的士專用快速充電器、向油站承辦商提供加設電動車充電設施的誘因等，目標是電動的士數目可在未來數年逐年倍增，並在2027年底前達到3,000輛的目標。