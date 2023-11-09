首10月逾4千宗塌樹 較去年增2.6倍

【本報訊】面對惡劣天氣，本港今年錄得不少塌樹報告。根據發展局最新回應議員書面質詢的文件，今年截至10月底，本港倒塌或嚴重折斷的樹木數目已達4,790棵，比去年全年多2.6倍。局方指，今年年初已提出10項改善措施，現正按計劃陸續實施各項措施，並正研究識別長遠而言有潛在風險的大型路旁樹木的護理、或分階段移除方案等，預計將於2025年完成。

受影響品種多為洋紫荊 根據發展局資料顯示，去年全年共有1,320棵因受颱風及暴雨等惡劣天氣影響，而倒塌或嚴重折斷的樹木，而今年則高達4,790棵，其中倒塌數目最多的品種為洋紫荊，共有485棵，其次為台灣相思、黃槿、合歡及銀合歡等。

發展局表示，部分樹木因周圍環境變化和發展以致不再適合現有地點，雖目前並無即時風險，但長遠來說或有潛在風險，故會提出需要全面檢討用以釐定現時路旁樹木的合適性及可持續性的準則及計分制度，並為不同情況制訂適當的跟進措施，當中可包括護理或分階段移除方案。有關研究現正進行，料於2024年內可就計分制度和準則得出初步建議，整個研究將於2025年完成。