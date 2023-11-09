稱開支大 當局拒向基層生育派4萬

【本報訊】香港出生率持續處於低水平，政府於早前施政報告推出一系列鼓勵生育措施，但外界或有指可優化並加大力度，有議員建議向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵、並以累進方式計算的子女免稅額、以及僱用外傭的開支可作扣稅的措施，不過政府指要平衡公共財政穩健，遂未有計劃採取以上建議。

議員邵家輝詢問當局會否考慮向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，直至其年滿5歲至6歲；以累進方式計算的子女免稅額，鼓勵中產家庭生育，即第一、第二及第三名子女分別可獲15萬元、30萬元及60萬元免稅額；以及推出僱用外傭的開支可作扣稅的措施，以鼓勵生育、減輕年輕家庭在生育後僱用外傭的開支，以及釋放婦女的勞動力。

減稅谷生 政府年收少42億元 政務司副司長卓永興回應指，第一項建議涉及支出初步估計可達數百億元，是十分龐大的財政負擔，故政府沒有計劃採納建議，他又表示發放獎勵金只是整套鼓勵生育措施的其中一個，由構思政策開始，政府都不認為單靠推行獎勵金計劃，就可以有力提高生育率。就第二項措施，卓表示政府在考慮薪俸稅免稅額的建議時，必須考慮建議對公共財政帶來的影響，以及有關建議是否符合稅制簡單和公平原則，力求在減低納稅人的稅務負擔和維持公共財政穩健取得平衡。

他指根據初步估計，建議會令政府每年收入將會減少42億元，相當於22至23年度薪俸稅和個人入息課稅收入的55%，大大加重財政負擔，連同外傭扣稅建議，政府均未有計劃採取。