修訂《印花稅條例》減辣 立會首讀

政府修訂《印花稅條例》乃旨在縮短住宅物業交易而徵收額外印花稅的期間，由取得有關物業後的36個月減至24個月；將須就處理住宅物業的某些文書繳付的從價印花稅的劃一稅率，及須就某些該等文書繳付的買家印花稅的稅率，由原來的15%降至7.5%；訂定機制，在該機制下，任何人如根據某些入境計劃而獲准來港為香港居民，而並非以香港永久性居民身份取得住宅物業，並在其後成為香港永久性居民，則可獲寬免繳付從價印花稅及買家印花稅的某些款項；以及作出相關修訂。