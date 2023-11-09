政府數年僅花1.5億購4物業作社福

【本報訊】政府在2019至2020年度《財政預算案》中宣布，將撥款200億港元購置60個物業，以供設立逾130項社福設施。但據報即使工商舖的價格在疫情期間大跌，政府亦僅作零星入市，有議員就此質詢當局是否在購置上有困難，以及會否訂立關鍵績效指標。當局表示目前已就購置處所提供福利項目的實際開支約1.5億港元，涉及4個物業，然而購置處所進度，取決於市場上有否合適物業供應，認為不宜就購置處所項目訂立關鍵績效指標。

4年前獲200億元撥款 議員吳永嘉提出質詢，要求政府提供項目進度。勞福局局長孫玉菡表示，政府設立由社署署長擔任主席的督導委員會，以確保購置物業的價錢合理，而截至今年3月31日，社署在基本工程儲備基金下，就購置處所提供福利項目的實際開支約1.5億港元，涉及4個物業，分別位於深水埗區、中西區、東區和觀塘區，用於設立家長親屬資源中心，及自閉症人士支援中心以及提供到校學前康復服務。

指入手進度取決市場 孫表示計劃下，產業署負責協助社署公開邀請在18區持有可能合適及可供出售的物業業主，向產業署提交放售協議，產業署若接納協議，會交由社署評估是否適合，購置處所進度取決於市場上有否合適物業供應，包括出售處所是否有合適消防，以及無障礙通道設施、面積位置、土地用途、放售價格等因素，因此不宜就購置處所項目訂立關鍵績效指標。孫指社署和產業處現階段正繼續物色和購置合適物業，並已在2023至24年度預留大約7.89億港元進行相關工作。

議員陸瀚民指目前僅購4所物業，是否策略和社福界需求不脗合；議員江玉歡也詢問計劃實際操作和初衷是否不銜接；另有多位議員詢問當局會否考慮將剩餘資金投入其他方面，或用作租用物業。孫玉菡表示有關資金是由立法會財委會撥款，只可作購置處所福利用途。