財政轉差陷巨壓 議員促稅制改革

搞基建大花筒 儲備僅夠9個月用 財政儲備在過去5年跌逾四成的情況下，政府仍力推多項大型基建，引起社會關注公共財政狀況。立法會昨日通過「檢討公共財政政策」的議員議案。會上多名議員認為本港過分依賴順周期收入，稅基過於狹窄之餘，政府並無認真對待有關問題「一味用拖字訣」，形容「等到個個年華老去，頭髮都白晒」，要求港府積極研究擴闊稅基或稅制改革，並減少非必要的財政開支，以及打擊「假難民」問題。

議員管浩鳴指出，現時的財政儲備僅足以應付未來9個月的政府開支，屬27年來最低水平，令不少市民擔心會否重蹈西方國家負債纍纍的覆轍，又指公共開支佔GDP的比例，由回歸以來的14.13%大幅增加至2022至2023年度的28.44%。儘管目前庫房的財政狀況未去到「水浸眼眉」的地步，但財政儲備持續收縮，加上多項公共開支有增無減，若然交椅洲人工島、北部都會區等大型工程如期落實，人口老齡化勢必定會令多種公共開支持續增加，庫房面對的財政壓力不容忽視。

斥當局拖字訣迴避檢討 雖然財政壓力甚大，但管浩鳴認為港府「無認真對待問題，一味用拖字訣」，就擴闊稅基的議題只是定期被放上議事堂，過去充其量只成立檢討委員會，提交報告就算「大功告成」，結果「等到個個年華老去，頭髮都白晒」都毫無進步，重申港府不應抱持「簡單低稅制」的包袱，採取「斬腳趾避沙蟲」的態度，迴避檢討稅務改革，要求當局研究擴闊稅基。

假難民每年燒大量公帑 議員陳沛良同樣認為稅基狹窄，庫房過分依賴賣地、印花稅等少數波動同順周期的收入，在經濟下行會打擊稅收，令政府收入極不穩定。陳認為香港在老齡化問題開支龐大，舉例現時與資助長期護理服務有關的社署開支，在短短10年間飆升173%，由2012至2013年度的40億港元顯著上升至2022至2023年度的108億港元，直言養老安老作為一個社會問題，不應只由公共財政一方承擔，建議探索推行長期護理保險制度，並試行養老年金產品，希望可以減輕政府的財政負擔。

另外，議員盧偉國主張港府減少非必要的財政開支，指單在2018至2023年為免遣返聲請提供的人道援助，包括臨時住屋、交通等開支高達28億港元，為香港構成嚴重負擔，而多年來社會都要求政府檢討免遣返聲請機制，打擊「假難民」問題。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，今年9月底財政狀況，本財政年度首6個月整體開支3500多億元，指面對公共財政壓力，政府需要開源節流。節流而言，會繼續維持公務員編制零增長，在不影響民生開支前提下，扣減各政策局和部門於2024至25年度1%經常性開支資源，並於2025至26年度再額外扣減1%，強調會顧及現時香港經濟正在復甦之中，會確保審慎理財，至於大型基建項目，當局會小心考慮推展和財務安排。