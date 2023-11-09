醫健：老有所醫：玫瑰痤瘡的預防和治療方案

踏入夏季天氣開始變得炎熱，許多皮膚毛病都有機會發作或變得嚴重，玫瑰痤瘡就是其中的一種。玫瑰痤瘡是常見皮膚毛病，普遍於30歲或以上人士病發，而女性患者較男性多。患者於首次病發之後，病徵有機會長期反覆發作及較難斷尾，所以年長病人患有這皮膚病的數目不少。玫瑰痤瘡的發病原因包括遺傳因素，皮膚免疫力失調，血管反應異常和毛囊蠕形蟎蟲感染等。

防紫外線 減辛辣食物 患上此皮膚病的臨床表徵包括面上長出許多丘疹和膿疱，因此有機會與暗瘡混淆。另外常見的病徵，還有面上容易泛紅和有發熱刺痛的感覺，伴隨着明顯的微絲血管增生。筆者之前遇過一些老友記，因為長期面紅而被當作是因為更年期或高血壓而引致，經診斷後才發現是患上玫瑰痤瘡。第3種可能出現的病徵在男性病患者身上比較常見，就是皮膚腫塊變化。如果在鼻上發生，就是俗稱的「酒糟鼻」。最後，連眼睛都有機會受玫瑰痤瘡影響，長期出現眼乾刺痛，結膜充血和眼瘡等症狀。

要有效控制玫瑰痤瘡的病徵，生活上要避免一些誘發病情的因素。病人要做好防護紫外線的措施，例如定期塗上SPF30或以上的太陽油和避免長時間在猛烈太陽下戶外活動。減少進食辛辣刺激的食物，不要過量飲酒和咖啡等刺激性飲品。過度的壓力，睡眠不足和情緒波動都會讓病情變得更加嚴重。

藥物方面有外用和內服。第一線使用的外用藥物通常是有消炎作用的抗生素藥膏，例如metronidazole，每天塗上一至兩次，安全性十分高。因為之前提及的毛囊蠕形蟎蟲可能與玫瑰痤瘡有關聯，現在有一些專門針對此生物的藥膏，例如ivermectin。要集中對付面紅發熱的情況，可以嘗試使用含有皮膚血管收縮作用的藥膏。如果病情比較嚴重的話，病人有機會需要服用一個療程由幾星期至幾個月的口服抗生素。

最後，如果病人嘗試了口服和外用藥物對病情的改善不大的話，醫生會建議進行一些光學治療，例如脈衝染料激光和彩光。經專業醫護人員進行的話，是十分安全和長遠有效的，尤其是對頑固的面紅現象。與很多其他皮膚病一樣，雖然玫瑰痤瘡未必能完全根治，但現在的治療方案都能有效控制病情，讓病人回復正常生活的，所以患上此病不要灰心，建議與醫生商討如何治療。

皮膚科專科醫生王慶榮

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