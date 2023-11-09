資助額欠吸引 僅300醫生參與「慢病共治」

【本報訊】政府「慢性疾病共同治理先導計劃」下周一（13日）正式推出，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民可以參加。基層醫療健康專員彭飛舟昨日表示，目前僅300多名醫生登記參與計劃，相較政府預計1,000人參與為少。他估計計劃開展初期，醫生需時了解，需由處理偶發疾病轉型為保持長期醫患關係，相信隨資助資料在網上公開，參與人數會陸續增加。

彭飛舟在電台節目表示，現時政府對每宗診症166元及150元的建議共付額是足夠，八成參與醫生的共付額收費都是150元或以下，計劃下醫生與病人以一對一形式配對，診所營運方式未必有太大影響，市民亦可自行選擇。

西醫工會會長梁漢輝則認為，參與計劃的醫生須處理行政問題，包括軟件對接，加上政府資助及建議共付額不算吸引，相信業界要觀望計劃開展初期是否順利再決定是否加入。

醫生分布不均 市民頭痕 坊間指參與計劃的醫生分布不均，部分地區包括離島、南區、北區及荃灣等，只有單位數醫生參與計劃。社區組織協會幹事彭鴻昌擔心偏遠地區醫生參與率低，影響市民選擇，計劃由地區康健中心負責招募參與者，希望加強宣傳工作。

彭鴻昌又提到，普通科門診公私營協作計劃病人的共付額只需50元，資助白內障病人到私家眼科醫院進行手術的耀眼行動，共付額上限更達8,000元。他建議慢病共治計劃加設共付額上限以保障病人。