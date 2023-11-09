亞洲排名 港5大學上升

都大首上榜 北大續稱王

此外，本地有3間大學排名下降，香港科技大學排第15，較去年跌一位；嶺南大學排第167，跌15位；香港恒生大學亦由去年的第551至600名，跌至今年的第601至650名。香港樹仁大學排名不變，維持在第351至400；香港都會大學今年首次上榜，排第701至750名。