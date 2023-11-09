亞洲排名 港5大學上升
【本報訊】國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds昨日公布最新2024亞洲大學排名，本港共有10間大學上榜，其中香港大學名列亞洲第二，較去年上升兩位，繼續成為本地表現最佳大學。香港科技大學排第15，較去年跌一位。
最新排名共有10間本地大學上榜，當中有5間大學排名上升，包括港大上升兩位至排名第二；香港中文大學同樣上升兩位，排名第10；香港城市大學上升6位，排名第17；香港理工大學上升3位，排名第23；香港浸會大學上升4位，排名第64。
都大首上榜 北大續稱王
此外，本地有3間大學排名下降，香港科技大學排第15，較去年跌一位；嶺南大學排第167，跌15位；香港恒生大學亦由去年的第551至600名，跌至今年的第601至650名。香港樹仁大學排名不變，維持在第351至400；香港都會大學今年首次上榜，排第701至750名。
是次排名共有25個亞洲國家及地區、共856所院校上榜。北京大學蟬聯第一；新加坡國立大學下跌一位，排第三；清華大學下跌一位，與上升一位的新加坡南洋理工大學，並列第四。
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