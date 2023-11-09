港青英語水平下滑 不入亞洲三甲

寧花時間學普通話 方便北上工作玩耍 香港自稱國際大都會，但年輕人的英語水平被發現持續下滑。有跨國教育機構研究發現，港人的英語能力在全球過百國家或地區中列第29位，屬「高級水平」；於亞洲排名則為第4位，次於新加坡等地。不過，研究報告指出，18至20歲年輕港人的英語水平於新冠疫情期間大跌，回落到2017年的水平。機構相信與網課影響學習有關。人力資源顧問則指港人寧花時間學好普通話，方便工作交流及北上玩樂。

EF Education First昨日發布今年EF英語能力指標（EF EPI），分析來自113個國家和地區中220萬名非英語母語人士的數據，發現過去5年內，全球年輕人的整體英語能力水平有持續下滑的趨勢；全球男性和女性的英語能力水平差距亦隨時間漸漸擴大。今年排名最高的國家為荷蘭，EPI分數達647分；其次為新加坡達631分；第3位則是奧地利。

遜星洲菲律賓馬來西亞 香港的EPI分數是558分，屬高級水平，在亞洲排名第4，次於新加坡，以及578分的菲律賓和568分的馬來西亞。不過，港人的英語水平在中國城市當中仍為首位，排在香港後的中國城市有514分的北京及512分的上海；澳門則排得更後，分數為502，與南京相若。可是，對比全球多國，本港只列第29位。

報告指出，本港18至20歲初出茅廬的年輕人英語水平於2020年至2022年期間大幅下降。調查機構稱情況符合全球整體年輕人的趨勢，大部分國家於疫情期間都錄得顯著下降。EF港澳區總經理謝貫姿表示，年輕人的英語水平下滑實在令人擔憂，也很可能反映着疫情對學生的學習進度的影響。她稱接觸的學生當中，有不少對於長期上網課感到非常痛苦，並難以集中。

資深人力資源顧問周綺萍認為，年輕人英語能力下降並不出奇，指過去數年疫情期間不論學生或在職人士都減少與人交流接觸，尤其英語屬外語，生活上未必經常使用。她又說，眾多中資企業近數十年落戶本港，港人工作上使用普通話愈來愈多，假日又會北上消費玩樂，較多人願意花時間練習普通話，減少了練習或說英語的時間。

至於香港最佳英語能力年齡組別則為31至40歲，此年齡層的平均分數為570分 ，而且從2017至今顯示持續且較快的升幅。香港男性與女性的英語能力基本上相若，港男EPI分數是559分，港女則是555分。反之，全球性別差距則不斷擴大，平均男性英語水平對比去年提高14分，而女性則自2014年以來持續下跌19分。

周綺萍