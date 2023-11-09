55億重建荔枝角收押所 委員會全票通過

【本報訊】立法會工務小組委員會昨日討論荔枝角收押所重建撥款，小組委員會以16票贊成、沒人反對，通過撥款約55億元，並建議財委會作進一步討論。雖然方案在無議員反對下通過，但多名議員關注重建後的收押所將引入「智慧監獄」元素，包括會否減少對人手的依賴，及便利職員工作，亦有人認為造價過高，更揶揄建築費媲美五星級酒店。保安局指部分工作不能取代人手，重建後收押人數倍增，當局亦會增聘五成人手，估計2031年第4季完成所有工程。

多名議員關注重建造價費用高，當中議員龍漢標指，即使扣除「智慧監獄」元素的費用，重建造價亦非常高，指每平方尺的建築費與興建五星級酒店的價錢相若。另一議員何君堯指，現時本港有1,000多億元赤字，指不可能建「五星級的監獄」，又指重建後收押所有牙科診所等設施，是對囚犯「太好服侍」，認為重建方案「離譜」。

議員質疑造價過高 出席會議的保安局副局長卓孝業指，「智慧監獄」相關系統費用佔為數約10億元的家具和設備開支的53%，當中會包括以機器人巡查或檢測生命體徵，不過，部分工作並不能取代人手，例如跟進檢測結果等。

他又指出，重建之後的收押人數會增至810人，較原先增加超過一倍，人手預計需增加五成，有信心「智慧監獄」可適量減省人手，改善工作環境。

卓孝業同意造價觀感非常高，但收押所的保安要求高，間隔要求較密，與一般居住設計有分別，造價難以與五星級酒店比較。而重建中有三成用地是診所，包括興建負壓隔離室、手術室等設施，亦要提供適切的探訪室和等候空間，並有兩成用地作行政用途。懲教署就指，「智慧監獄」中的影像及分析監察系統，可減省懲教人員晚間需每15分鐘巡邏等的工作，減少工作壓力。