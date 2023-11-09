粵港截南亞人蛇 入境處稱將審核背景

【本報訊】粵港兩地執法部門日前一連三日聯合打擊非華裔非法入境人士，內地公安一舉拘捕了57人，當中有7人是蛇頭，另有50名意圖偷渡來港的非華裔人士，分別來自孟加拉、巴基斯坦等。本港入境處則表明，會根據現行機制的標準程序，審核以及識別入境人士背景。

確認有否被脅迫 內地公安日前拘捕了7名蛇頭，及35名孟加拉籍、12名巴基斯坦籍、3名印度籍的非華裔人士。蛇頭被捕，有助制止一條龍的集團式偷運人蛇行動，減低了大批非華裔人士未來闖境的機會。廣東省公安廳早在9月28日夏季治安打擊整治行動已公布，將打擊「反偷渡反走私」列今夏工作重點，會嚴厲打擊跨境黑惡勢力及跨境偷渡、走私等11類有組織犯罪活動。

本港方面，對於非華裔非法入境者持續登岸，入境處表明，會對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，例如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。