合法入內地 乘快艇闖港 申聲請時做黑工

【本報訊】近期接連有非華裔非法入境者來港，當中大都是有目的、有計劃下由他們的國家經內地偷渡來港。據了解，不少非華裔非法入境者都是付費予人蛇集團，獲安排「一條龍」偷渡服務，集團為這些非華裔人士申請赴華簽證，合法入境內地後，獲提供住宿及交通，再安排他們到臨近香港的廣東省城市，然後乘快艇來港，而部分人抵港後即提出免遣返聲請，在待審期間在港做黑工，名副其實成為「假難民」。

據執法前線消息，部分人蛇集團向非華裔非法入境者收取每人約5萬至6萬港元，先協助他們申請簽證，乘飛機到內地，抵達烏魯木齊、廣州或深圳機場後，再安排廉價賓館住宿及交通，到廣東深圳、珠海及廣州等地，再乘快艇或舢舨偷渡來港。抵港後部分人會提出免遣返聲請，待個案審核期間持「行街紙」，並在港非法工作，成為假難民。

當局稱冀源頭堵截 保安局亦指，蛇頭將人蛇偷運到香港後，會將非華裔人士送到外島，例如蒲台島，相關人士會主動報警通知執法部門，而這些偷渡客就會立時提出免遣返聲請，亦由於他們並非全部被扣留，故部分人希望外出做黑工，而今年被拘捕的人士中，約七成半是8月至10月才偷渡來港。當局強調他們希望源頭堵截這些非法入境者，並向他們的國民反映香港的免遣返聲請成功率只有約1%，希望他們付錢偷渡前三思。