偷渡闖港拘1241人 近八成或做假難民

今年疫後通關 吸引南亞幫淪大患 南亞幫連環闖境，大部分竟與內地疫後通關有關。今年首10個月，執法部門及入境處共拘捕1,241名非法入境者，數字超越去年全年，當中968人是非華裔人士，佔整體比例由去年同期的42%大升至78%，亦較去年全年的482人，上升超過一倍，不排除有非華裔非法入境人士提出免遣返聲請，待審期間在港做「假難民」。當局指非法入境者攻港與內地在疫後恢復審批外籍人簽證有關，甚至有犯罪集團或人蛇團夥以每人收費5萬至6萬元協助南亞裔人士偷渡。本港已與內地部委成立專案行動，並與有關國家駐港總領事會面。

人蛇團夥每人收6萬 保安局高度關注相關情況，指內地國際航班在疫後基本恢復，今年3月起，內地恢復審批及簽發外籍人簽證，相信有犯罪集團乘機組織非華裔者大規模從內地不同省份輾轉到達廣東省，再經水路偷渡來港，從事非法工作等。據知，有關情況亦不排除與內地加強打擊「三非外國人」（即非法入境、非法居留及非法就業）有關。本地執法機構亦與內地部委成立專案行動，加強情報交流、對內地簽證的審批、對非華裔旅客入境內地的管控、調查偷渡犯罪集團，以及在內地偷渡黑點堵截等，聯合巡航。

執法部門指出，大部分非華裔非法入境者從合法途徑進入內地，卻循陸路或海路偷渡來港，大多數被捕後都表示為改善生活，或因其國家政局不穩而來港。偷渡團夥為減低被截獲風險，將非法入境者送至近內地水域邊界的香港離島登岸，棄於荒島不顧，留待他們被發現，或指使他們報案求救，強烈譴責上述手法置人命於不顧，極其不負責任。

對於有犯罪集團大做協助南亞裔偷渡的生意，議員江玉歡估計，有非法入境者或誤信偷渡集團，以為來港後可工作，不惜花費金錢偷渡，認為人蛇浪費公帑及影響本港治安外，亦要加強向南亞國家宣傳正確資訊。

當局則稱，政府會持續高效審核免遣返聲請及處理上訴，善用已大幅增加33%的羈留名額，加快遣送被拒聲請者離港。入境處稱，今年首10個月每月平均近1,500次反黑工行動，較過去3年增逾一成，2020年至今拘捕逾3,800人。

非華裔闖境數字大增 資料顯示，近年非法入境者數目（見表）居高不下，當中非華裔非法入境者循水路闖境的情況更不容忽視，今年首10個月，本港發現的非華裔非法入境者遠已超過去兩年全年，比例亦明顯較往年高，事件不但加劇地區安全壓力，大批假難民滯港，亦加重庫房及本港納稅人負擔，問題嚴重。

江玉歡 近年非法入境者概況