追供應 房會建屋開支續攀升
【本報訊】房屋委員會以今年1月公布的預算和財政預測作基礎，假設未來3年，即2023/24至2025/26年度，期內建築開支和公屋營運開支每年增幅分別約為7%及4%。房屋局昨日回覆立法會議員書面質詢時表示，為達到公營房屋供應目標，房委會的建築開支將持續上升，因此房委會將保持警覺、審慎理財，並在未來逐年延展的5年預算及預測中，評估和審視有關開支預算。
多利用「組裝合成」減成本
房屋局又稱，房委會將會在各個公共屋邨實施一連串措施，以節省開支，例如在住宅大廈走廊使用節能燈具，及為老化升降機制訂升降機現代化計劃等；並會引入創新科技，包括使用物聯網感測器、人工智能及行動裝置等，協助日常屋邨管理。
當局續指，會密切留意投標價格的趨勢，按既定機制審批新工程項目預算，推行公營房屋發展計劃。房委會亦會繼續應用創新建築科技，包括「組裝合成」建築法等，提升生產力和縮短建造時間，隨着相關技術趨向普及成熟，有助建築成本下降。
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