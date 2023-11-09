追供應 房會建屋開支續攀升

【本報訊】房屋委員會以今年1月公布的預算和財政預測作基礎，假設未來3年，即2023/24至2025/26年度，期內建築開支和公屋營運開支每年增幅分別約為7%及4%。房屋局昨日回覆立法會議員書面質詢時表示，為達到公營房屋供應目標，房委會的建築開支將持續上升，因此房委會將保持警覺、審慎理財，並在未來逐年延展的5年預算及預測中，評估和審視有關開支預算。