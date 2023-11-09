本報兩年前為民申訴 問題至今未解決 曱甴屋惡臭四散 房署人員：聞唔到

【本報訊】「曱甴屋」沒完沒了，惡臭四散房屋署無力解決！《東方日報》2021年曾獨家報道位於將軍澳景林邨一個中層單位淪為「曱甴屋」，有綠置居準買家中籤後，揀購鄰近單位後大呻「中伏」。近日本報再次接獲讀者報料，該「曱甴屋」在傳媒廣泛報道後，雖獲房屋署協助，但不足一年又故態復萌，至今單位傳出陣陣惡臭散播走廊已有一年多，惟讀者多次向房署投訴後亦無果，求助無門，直言「畀房署激鬼死」。

劉先生當年以綠表身份中籤，因疫情關係無法上門「睇樓」，在揀購將軍澳景林邨一個中層單位後，才發現鄰居家中堆滿垃圾，孳生大量曱甴，上樓頓成噩夢。即使之後房署出面協助該「曱甴屋」租戶清潔，但不足一年「曱甴屋」持續堆積垃圾，雖未見曱甴出沒，但近年傳出惡臭氣味，鄰居受苦。

鄰居受苦：畀房署激死 劉先生向本報表示，已多次再向房署投訴，但依然不獲理會，又稱房署人員上門巡視時僅拍照便離開現場，及後獲回覆指沒有聞到難聞氣味，故不予處理。不過，劉先生表示多次見涉事租戶持續檢拾垃圾回家，房署曾協助清潔後又讓租戶將不少垃圾搬回家中，似是徒勞無功。

雖然房署近日已將屋邨扣分制「加辣」，但劉先生表示仍未見問題有所解決，直言「畀房署激鬼死」，狠批扣分制未有遏阻問題，徒有虛名。